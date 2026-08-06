Francisca Salazar es coronada Reina del Adulto Mayor 2026 en Múzquiz

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Francisca Salazar Olguín fue electa Reina del Adulto Mayor 2026 representando al Pueblo Mágico de Múzquiz, durante un evento realizado en esta Villa para reconocer y rendir homenaje a las personas adultas mayores del municipio.

La ceremonia fue encabezada por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, quien felicitó a todas las participantes y destacó que la ganadora representará a Múzquiz en la etapa estatal del certamen, programada para el próximo 28 de agosto en Torreón, Coahuila.

En el concurso participaron representantes de Minas La Florida, Minas de Barroterán, Rancherías, Ejido La Cuchilla, Villa de Palaú y Múzquiz, quienes fueron reconocidas por su entusiasmo y participación.

Como parte de la ceremonia, la alcaldesa, acompañada por la presidenta honoraria del Sistema DIF Municipal, Estela Falcón, realizó la coronación de Francisca I, quien recibió cetro y corona que la acreditan como soberana del Adulto Mayor 2026.

Durante su mensaje, la edil destacó la importancia de reconocer la trayectoria, experiencia y aportación de las personas adultas mayores, promoviendo espacios de convivencia y participación comunitaria.

Al concluir el certamen, se llevó a cabo el vals y baile popular a un costado de la plaza principal de la Villa de Palaú, amenizado por el Grupo Enamorado, con la asistencia de familias y habitantes de la comunidad.