Dictan prisión preventiva a Chad "N", su audiencia de vinculación será el 11 de agosto

Saltillo, Coahuila.- La jueza Dorian Martínez impuso las medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva justificada a Chad N, imputado por los delitos de feminicidio y homicidio calificado, dentro de la causa penal 547/2026JEVF, relacionada con el asesinato de tres personas en Saltillo.

Durante la audiencia inicial celebrada este jueves, el Ministerio Público formuló imputación en contra del acusado por los hechos en los que perdieron la vida Ana Laura, Jaqueline y Emanuel.

La defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional para que se resuelva su situación jurídica, por lo que la audiencia de vinculación a proceso fue programada para las 13:00 horas del martes 11 de agosto.

En tanto, el juez determinó imponer como medidas cautelares la prisión preventiva oficiosa por el delito de feminicidio, además de la prisión preventiva justificada por los homicidios de Ana Laura, Jaqueline y Emanuel, por lo que Chad N permanecerá internado mientras continúa el proceso penal.

Con la audiencia de vinculación, la autoridad judicial definirá si existen elementos suficientes para sujetar al imputado a proceso por los delitos que le atribuye la Fiscalía General del Estado.