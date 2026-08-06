Esquiva automóvil y choca contra árbol

MÚZQUIZ, COAH.- Un conductor resultó involucrado en un accidente vial registrado en el kilómetro 20 de la carretera Múzquiz–Nueva Rosita, luego de perder el control de la camioneta que conducía e impactarse contra un árbol ubicado en el camellón central.

El reporte fue atendido por elementos del mando coordinado de Seguridad Pública quienes al arribar al sitio se entrevistaron con José Bernardo N, de 55 años de edad, conductor de una camioneta Chevrolet Silverado modelo 1999, color blanco, con placas EJ-5618-D.

De acuerdo con la versión del conductor, circulaba de norte a sur con dirección a Palaú por el carril izquierdo, mientras realizaba una maniobra de rebase a un camión que transitaba por el carril derecho. Señaló que el vehículo blanco que circulaba delante del camión esquivó un bache y se aproximó a su trayectoria, por lo que frenó para evitar una colisión.

Como consecuencia de la maniobra, la camioneta se descontroló, subió al camellón central y terminó impactándose contra un árbol. La unidad presentó daños de consideración en la parte frontal.

Al sitio también acudieron elementos de la Policía Estatal, quienes se hicieron cargo del incidente y de las diligencias correspondientes. Las autoridades no informaron sobre personas lesionadas ni sobre afectaciones a otros vehículos, por lo que serán las investigaciones las que determinen las circunstancias del percance.