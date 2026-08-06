Fortalece municipio actividad agrícola

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- El alcalde Oscar Ríos Ramírez anunció que el Gobierno Municipal apoyará con el 50 por ciento del costo para la adquisición de un tractor que beneficiará a los ocho ejidos de San Juan de Sabinas, como parte de las acciones para fortalecer el sector rural.

El anuncio se realizó durante una reunión con productores del ejido Rancho Nuevo, donde el edil, acompañado por autoridades y representantes del sector campesino, presenció una demostración de maquinaria agrícola y reiteró el compromiso de su administración con el desarrollo del campo.

En la comunidad rural se destacó que, el tractor tiene un costo de 340 mil pesos; sin embargo, se explicó que, con un bono de 50 mil pesos, el monto se reduce a 290 mil pesos, sobre el cual el Gobierno Municipal aportará el 50 por ciento para facilitar su adquisición.

El presidente municipal afirmó que esta acción forma parte del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien agradeció el respaldo otorgado al campo de San Juan de Sabinas y, a los productores de los ejidos.

Durante el encuentro, el alcalde también anunció la instalación de letras monumentales en Sauceda del Naranjo, con el propósito de fortalecer la identidad de esa comunidad y promover sus atractivos.

En el evento participaron Alejandro de Luna, dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC); Ramiro Portales Castillo, director de Desarrollo Rural Municipal; representantes de la organización campesina, comisariados ejidales, funcionarios y regidores de la Administración Municipal 2025-2027.