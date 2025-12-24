Carlos Villarreal Pérez supervisa pavimentación en la calle San Marcos de Monclova

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, supervisó los trabajos de pavimentación que se realizan en la calle San Marcos, en el tramo comprendido entre Isabela Amalia y Dalia, ubicada en la colonia Óscar Flores Tapia, obra que presenta un importante avance y que en los próximos días será entregada a las familias beneficiadas.

Durante el recorrido, el edil estuvo acompañado por el director de Obras Públicas, Juan de Dios Valenciana, quien informó que los trabajos avanzan conforme a lo programado, por lo que la vialidad estará lista en breve para mejorar la movilidad y las condiciones de vida de los habitantes del sector.

El alcalde compartió que estas acciones forman parte del compromiso de su administración de impulsar obras en todos los sectores de la ciudad, trabajando de manera coordinada con el Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de elevar la calidad de vida de las familias de Monclova.

La obra de pavimentación de la calle San Marcos inició el 18 de diciembre, con una inversión de 3.2 millones de pesos, recursos que forman parte del Plan de Inversión "Prendamos Monclova", programa mediante el cual se desarrollan proyectos prioritarios de infraestructura urbana en el municipio.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal continúa fortaleciendo la infraestructura vial y atendiendo demandas históricas de los ciudadanos, consolidando el desarrollo ordenado de Monclova.