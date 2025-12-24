AHMSA Monclova destina más de 70 mil pesos a CFE en diciembre

Monclova, Coahuila.– En medio del concurso mercantil y la falta de producción, Altos Hornos de México (AHMSA) destinó más de 70 mil pesos al pago de energía eléctrica durante el mes de diciembre, de acuerdo con el informe de egresos presentado por el síndico ante la autoridad judicial.

El reporte detalla que el 10 de diciembre de 2025 se realizaron dos pagos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE): uno por 67 mil 926 pesos y otro por 2 mil 216 pesos, correspondientes a distintos contratos de suministro eléctrico vinculados a instalaciones de la empresa en Monclova.

Pagos a CFE en medio de la crisis

Estos pagos forman parte de los gastos operativos básicos que AHMSA continúa cubriendo, aun cuando la siderúrgica permanece sin actividad productiva, como energía eléctrica, agua, internet y servicios mínimos para mantener la infraestructura.

El gasto en electricidad se suma a otros compromisos registrados en diciembre, principalmente el pago de nómina, lo que evidencia que los recursos disponibles son utilizados para sostener operaciones esenciales, sin que hasta ahora exista una solución de fondo a la crisis financiera que arrastra la empresa desde hace varios años.