Operativo en Saltillo por agresión en vulcanizadora

SALTILLO, COAHUILA.- La tarde de este martes se registró una movilización de corporaciones de seguridad en el sur de Saltillo, luego de que vecinos de la colonia Nueva Teresitas reportaran detonaciones de arma de fuego en el sector.

Elementos de la Policía de Acción Rápida acudieron al lugar tras recibir el aviso ciudadano, lo que derivó en la presencia de varias unidades policiales y personal de investigación en la zona.

De acuerdo con datos preliminares, el operativo estaría relacionado con la detención de un hombre señalado por presuntamente agredir a otra persona durante un altercado ocurrido previamente en una vulcanizadora ubicada en la colonia Lomas del Refugio.

Acciones de la autoridad

Versiones extraoficiales señalan que, cuando agentes de la Fiscalía General del Estado y de la Policía de Acción y Reacción arribaron al sector para realizar la detención, fueron confrontados por un grupo de habitantes que presuntamente habitan en tejabanes cercanos, quienes lanzaron piedras contra los elementos.

Ante la situación, los policías habrían realizado detonaciones disuasivas con el objetivo de resguardar su integridad y dispersar a las personas que participaban en la agresión.

Detalles confirmados

Tras controlar el incidente, las autoridades lograron detener a varias personas presuntamente involucradas en los hechos. De manera preliminar, se informó que al menos siete individuos quedaron bajo custodia.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni víctimas mortales. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y la responsabilidad de los detenidos.