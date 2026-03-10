Vecinos de Los González se unen a Javier Díaz para pavimentar calle Celestin Freinet en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Vecinas y vecinos de la colonia Los González se sumaron al Gobierno Municipal de Saltillo que encabeza el alcalde Javier Díaz González para llevar a cabo la pavimentación de la calle Celestin Freinet, una obra que vendrá a mejorar el flujo vehicular y dar seguridad a automóviles y peatones en la zona.

El presidente municipal destacó que se aplicará una inversión de 1.6 millones de pesos, con aportaciones municipal y vecinal, para cubrir más de 2 mil 400 metros cuadrados de concreto asfáltico.

"Agradezco la voluntad de los ciudadanos de este sector porque esa es la varita mágica para generar mejor comunidad. El desarrollo se da cuando sociedad y gobierno suman esfuerzos; juntos avanzamos más rápido y llegamos más lejos", señaló.

Javier Díaz agradeció el respaldo y trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con quien comparte visión y resultados para hacer de Saltillo la mejor ciudad para vivir.

Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública, informó que la obra contempla la colocación de carpeta asfáltica en caliente con un espesor de 4 centímetros y la construcción de cordón cuneta.

"Vamos a coordinarnos muy bien para que los trabajos entorpezcan lo menos posible el tráfico de esta calle", dijo.

Lucy Magda Javier Escobedo agradeció, a nombre de las y los vecinos de la colonia, al alcalde Javier Díaz por atender una necesidad que ha sido anhelada en esta zona desde hace años.

"Agradecemos al presidente municipal Javier Díaz, quien a través de su equipo escuchó nuestra voz. Gracias a cada vecino que creyó en este proyecto y aportó tiempo, esfuerzo y recursos para hacerlo posible, porque es así, justamente trabajando juntos, como se construye una verdadera sociedad. Celebramos que con diálogo, disposición y compromiso pueden lograrse grandes cosas", dijo.

Durante el arranque de la obra estuvieron presentes, Eduardo Morelos Jiménez, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; así como los regidores Mario Mata Quintero y Amal Esper Serur, integrantes de la misma comisión; y César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos.