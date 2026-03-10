Federico Fernández Montañez aclara: Riñas en Saltillo

SALTILLO, COAH.- Luego de que circularan videos sobre presuntos enfrentamientos armados y presencia de grupos delictivos al sur de la ciudad de Saltillo, el titular de la Fiscalía General del Estado, Federico Fernández Montañez, aclaró que no se trató de hechos relacionados con delincuencia organizada, sino de riñas entre particulares.

De acuerdo con el reporte oficial, los incidentes iniciaron en la colonia Niños Héroes y posteriormente se trasladaron hacia el sector Lomas del Refugio, donde elementos policiacos acudieron para atender la situación y tratar de detener a los involucrados.

Durante la intervención, algunos vecinos intentaron impedir la labor de los agentes, lo que obligó a los elementos de seguridad a aplicar un protocolo de disuasión, realizando detonaciones de arma de fuego al aire con el fin de controlar la situación y lograr las detenciones.

Como resultado del operativo, ocho personas fueron arrestadas por su participación en las riñas.

Federico Fernández Montañez reiteró que no existe una situación de riesgo ni hechos vinculados con delincuencia organizada, por lo que la ciudadanía puede continuar con sus actividades cotidianas con normalidad.

Asimismo, afirmó que se mantendrán atentos para informar oportunamente en caso de que se presente algún otro incidente, reiterando el compromiso de las instituciones de brindar información veraz y oportuna a la población.