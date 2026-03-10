Dos heridos y una víctima mortal en accidente en Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.- Una mujer de alrededor de 70 años perdió la vida luego de que la camioneta en la que viajaba se volcara la mañana de este martes en la autopista Saltillo–Torreón, a la altura del kilómetro 23, dentro del municipio de General Cepeda, en Coahuila.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo involucrado, una camioneta Grand Caravan, terminó fuera de la carpeta asfáltica tras la volcadura. En el lugar, paramédicos de la Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) brindaron atención a los tripulantes y confirmaron el fallecimiento de la mujer.

En el percance también resultaron lesionados un hombre de 70 años y una mujer de 30, quienes fueron trasladados a la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Saltillo para recibir atención médica.

Al sitio acudieron además elementos del cuerpo de Bomberos, personal de la Guardia Nacional y peritos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, quienes realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente.

Según la información preliminar, las personas viajaban desde Parras de la Fuente con destino a Saltillo. A pesar de la movilización de los cuerpos de emergencia, la circulación en la autopista continuó sin mayores afectaciones.