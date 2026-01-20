Contactanos
Coahuila

Empresarios de Monclova esperan resolución del conflicto AHMSA

El sector empresarial ha solicitado que las empresas locales tengan prioridad en la nueva administración de AHMSA, ya que son las más afectadas por la crisis. La certeza de una conclusión favorable es clave para avanzar en la recuperación.

Por Gerardo Martínez - 20 enero, 2026 - 08:16 p.m.
      Existe la confianza de que el Gobierno Federal cumpla el compromiso de resolver el tema de Altos Hornos de México (AHMSA) y agilice el proceso de venta, al considerar que una pronta conclusión es clave para la reactivación económica y recuperación de las empresas afectadas por la quiebra de la siderúrgica.

       

      El presidente de la Canacintra en Monclova, Jorge Mtanous, señaló que el tema comienza a verse con mayor firmeza, luego de que la propia mandataria federal ha reiterado su interés en destrabar el conflicto. El dirigente empresarial indicó que, de mantenerse el calendario establecido, en marzo podría conocerse al nuevo propietario de la empresa, lo que permitiría cerrar un capítulo que ha afectado por años a la región.

      "Lo que sigue es esperar que en marzo ya tengamos la noticia de quién va a ser el dueño, a través de Canacintra lo que estamos haciendo es ver que los nuevos dueños tomen en cuenta a las empresas locales, a las que se les quedó a deber dinero y a las que están quebradas o casi quebradas por lo que pasó con AHMSA".

      Una de las principales peticiones del sector empresarial es que las compañías locales tengan prioridad una vez que se concrete la venta, al ser las más afectadas por la crisis que llevó a la quiebra a la empresa. Al ser cuestionado sobre si existe confianza en que el conflicto finalmente se resuelva, afirmó que el sector empresarial siempre ha tenido la certeza de que habrá una conclusión favorable.

      "Siempre hemos tenido la certeza de que va a llegar a una conclusión favorable para la región, para los trabajadores y para las empresas, y ya no voltear para atrás, sino seguir con lo que sigue en cuanto a las empresas se refiere".

      Respecto a la ratificación de la fecha de la subasta, el líder empresarial consideró que ahora existen condiciones para que se cumplan los tiempos establecidos, luego que se atendieron aspectos legales que habían retrasado el proceso, por lo que esperan que se cumplan con los tiempos.

