Empresarios buscan respuestas tras suspensión de subasta de AHMSA en Monclova

Luego de la suspensión de la subasta de Altos Hornos de México, empresarios de la región buscarán un acercamiento con el síndico del proceso de quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez, a fin de conocer los motivos por los que no se concretó la venta y cuáles serán los pasos a seguir.

El presidente de Coparmex en Monclova, Mario Coria, señaló que el sector empresarial requiere claridad sobre lo ocurrido en el procedimiento, ante la necesidad urgente de que se concrete la venta de la siderúrgica.

Indicó que el objetivo es conocer qué fue lo que sucedió en la etapa de subasta y cuál será el escenario que se plantea dentro del proceso concursal, ya que la incertidumbre continúa afectando a proveedores, trabajadores y a la economía regional. "Es necesario que este tema se resuelva lo más rápido posible y no alargar el proceso, la agonía".

Coria Rohell reconoció que la venta de AHMSA no responde a un esquema tradicional de subasta, por la magnitud de la empresa y al número limitado de potenciales compradores interesados en adquirirla.

En ese sentido, consideró que antes de que se emita una nueva convocatoria se debería de tener un acercamiento y diálogos con los distintos grupos o actores involucrados, con el propósito de conocer sus posturas y facilitar una definición más ágil. "Esperaríamos que previo a la subasta haya las pláticas correspondientes con los diferentes grupos o actores, para saber qué piensan y cómo va esto, para que la venta de la empresa avance más rápido".

El dirigente empresarial reiteró que la reactivación de la siderúrgica es fundamental para frenar el deterioro económico que enfrenta la región Centro, por lo que insistió en la importancia de que el proceso no se prolongue indefinidamente y se logre una resolución pronta.