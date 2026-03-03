Menor recibe atención médica en IMSS Frontera y es referida a Monclova

A través de un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó sobre la atención de una paciente menor de edad en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 9 de Frontera. En ningún momento se negó la atención médica a la menor. Siguiendo la política institucional de Cero Rechazos, fue admitida de inmediato en el área de Urgencias, donde recibió valoración inicial, estabilización y manejo médico oportuno por parte del personal de la UMF.

Dadas las lesiones y la necesidad de intervención quirúrgica especializada, se decidió su traslado inmediato a una unidad hospitalaria con servicios de segundo nivel, conforme a los protocolos establecidos.

La menor fue referida al Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova para continuar con su tratamiento clínico, donde fue intervenida con éxito y actualmente se reporta estable.

Durante todo el proceso en la UMF No. 9 se mantuvo comunicación con los familiares, explicando la condición clínica de la paciente y la necesidad de su traslado a una unidad de segundo nivel de atención.

Sin embargo, la madre de la pequeña Greicy señaló que el trato fue inhumano. Aunque la menor contaba con seguridad social, se le negó la atención y en lugar de enviarla a la clínica 7 del IMSS, la derivaron al Hospital Amparo Pape de Benavides.