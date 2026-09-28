Juan Ervey Valenzuela de la Torre respalda a Arturo Domínguez en AHMSA

Los exobreros de Altos Hornos de México dieron un voto de confianza al empresario Arturo Domínguez, quien manifestó su intención de adquirir y reactivar la empresa, luego de que el pasado viernes no se concretara la operación de compraventa.

Juan Ervey Valenzuela de la Torre, dirigente de un grupo de exobreros, consideró positivo que el empresario haya salido públicamente a aclarar su participación y rechazara los señalamientos que lo relacionan con posibles prestanombres.

Ante esta situación, pidió esperar a que avance el proceso y se cumplan los compromisos anunciados por el empresario. "Lo más importante es darle el voto de confianza", señaló Valenzuela de la Torre, al considerar que hasta el momento no existe información suficiente sobre los otros participantes que fueron mencionados durante el proceso.

El dirigente de los exobreros sostuvo que, de los 16 postores referidos, no se habría presentado un participante externo adicional a los considerados dentro del proceso, por lo que insistió en que debe darse oportunidad al empresario que actualmente manifiesta interés por adquirir AHMSA.

Valenzuela de la Torre confió en que durante el plazo de 10 días anunciado pueda concretarse el depósito necesario para avanzar en la operación. Para los trabajadores, dijo, ese periodo representa poco tiempo en comparación con los cuatro años que han permanecido en resistencia y a la espera de una solución para AHMSA. "Nosotros hemos permanecido aquí en la resistencia durante cuatro años y esperemos que esos 10 días no sean más", expresó.

El dirigente consideró además que, debido a la atención que ha generado el caso, tanto en medios nacionales como internacionales, existe una expectativa sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por el empresario.

Más allá de la posible adquisición de AHMSA, Valenzuela de la Torre destacó los efectos que tendría una eventual reactivación de la empresa para Monclova y otras regiones de Coahuila. Afirmó que el impacto alcanzaría a la Región Centro y la Región Carbonífera, al considerar que el regreso de la actividad industrial permitiría recuperar empleos y fortalecer la economía de las familias.

El dirigente recordó que, desde el cierre de operaciones de AHMSA, se dejó de mover una cantidad importante de recursos en la economía local. "Dejaron de circular 8 millones de pesos aquí en Monclova", afirmó.

También planteó que una eventual recuperación económica podría favorecer el regreso de trabajadores y familias que tuvieron que salir de Monclova hacia otras entidades del país e incluso hacia Estados Unidos en busca de oportunidades laborales.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía y a la clase trabajadora a esperar el desarrollo del proceso y otorgar un voto de confianza al empresario que ha manifestado públicamente su intención de adquirir AHMSA. Reconoció que en redes sociales existen comentarios tanto a favor como en contra de Arturo Domínguez, pero sostuvo que el interés de los trabajadores está centrado en que exista una alternativa para el futuro de Monclova. "Que sepan que hay alguien viendo el futuro de Monclova", concluyó.