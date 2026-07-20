Ex trabajadores de AHMSA bloquean montacargas en Monclova

Ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) impidieron este lunes el retiro de un montacargas propiedad de Bravo Montacargas, pese a que un juzgado federal autorizó su extracción mediante una acción separatoria dentro del proceso concursal de la siderúrgica.

Los inconformes bloquearon el acceso por donde debía salir la unidad y reiteraron que no permitirán la salida de ningún equipo mientras no concluya el proceso de venta de AHMSA y exista certeza sobre el pago de los adeudos laborales de miles de ex trabajadores.

Julián Torres y Ervey Valenzuela, representantes del movimiento, reconocieron que el montacargas pertenece legalmente a Bravo Montacargas; sin embargo, sostuvieron que no es el momento adecuado para retirarlo. "Sabemos que son los dueños de ese equipo y que está plenamente acreditado, pero queremos una solución política. Primero necesitamos que concluya la venta de la empresa para tener garantías de que habrá pagos para los trabajadores", afirmaron.

Los ex trabajadores advirtieron que permitir la salida de este primer equipo provocaría una cascada de solicitudes de otros proveedores que mantienen maquinaria y bienes dentro de las instalaciones de AHMSA, lo que, aseguraron, complicaría el proceso de quiebra y podría derivar en un conflicto social.

Como medida preventiva, anunciaron guardias permanentes y recorridos de vigilancia en todos los accesos de la planta para impedir el retiro de cualquier maquinaria hasta que exista una definición sobre la venta de la empresa.

Por su parte, los representantes de Bravo Montacargas sostuvieron que el equipo está plenamente acreditado como de su propiedad y que su retiro no afecta el procedimiento concursal ni el proceso de venta de la siderúrgica.

Humberto Navarro, representante legal de la empresa, informó que el montacargas tiene un valor de 16 millones de pesos y explicó que la autorización judicial deriva de una acción separatoria, mecanismo legal que permite recuperar bienes que no forman parte del patrimonio de la empresa en concurso mercantil. "Es propiedad nuestra. No tiene razón de estar dentro de la planta y la ley permite retirarlo con independencia del proceso concursal", declaró.

Durante varias horas, ambas partes sostuvieron un diálogo en el exterior de la planta. Los representantes de Bravo Montacargas presentaron la documentación que acredita la propiedad del equipo y propusieron revisar los documentos con una comisión de trabajadores para acordar un retiro ordenado.

Los ex trabajadores rechazaron la propuesta al considerar que el retiro sentaría un precedente para que otros acreedores y proveedores intenten recuperar bienes antes de que concluya la venta de AHMSA. En respuesta, solicitaron a la empresa esperar a que el síndico publique las bases y el calendario de la subasta, al asegurar que el proceso se encuentra en una etapa avanzada.

Asimismo, plantearon que Bravo Montacargas se sume a la presión dirigida al síndico y a la jueza del concurso mercantil para agilizar la publicación de las bases de venta, en lugar de insistir en retirar el equipo.

Al no alcanzarse un acuerdo y mantenerse bloqueado el acceso, los representantes de Bravo Montacargas concluyeron la diligencia y se retiraron sin recuperar el montacargas.

El conflicto permanece sin resolverse y ambas partes manifestaron disposición para continuar el diálogo una vez que existan avances oficiales en el proceso de venta de Altos Hornos de México.