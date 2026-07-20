Hombre cae a fosa séptica en Barroterán y es rescatado

MINAS DE BARROTERÁN, COAH.- Evaristo N, un adulto mayor pensionado, fue identificado como la persona que cayó a una fosa séptica de aproximadamente ocho metros de profundidad en el patio de un domicilio ubicado sobre la calle Aldama, en el barrio Dos de este mineral.

El accidente movilizó a cuerpos de emergencia, cuyos elementos acudieron al lugar para realizar las labores de rescate y brindar atención prehospitalaria al afectado.

Tras ser puesto a salvo, el hombre manifestó intenso dolor en el pecho, por lo que los paramédicos determinaron su traslado al Hospital General de Zona del IMSS de la comunidad para su valoración médica.

Las maniobras de auxilio se realizaron en el patio del inmueble donde ocurrió el incidente, sin que se reportaran mayores complicaciones durante el rescate.

Las autoridades recomendaron extremar precauciones en domicilios donde existan este tipo de estructuras para prevenir accidentes similares o con lamentaciones.