Accidente en Villa de Palaú: motocicleta y camioneta colisionan

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un hombre y una mujer resultaron lesionados luego de que la motocicleta en la que viajaban fue impactada por una camioneta sobre la calle Presidente Lázaro Cárdenas, en el cruce con Prolongación Ignacio Ramírez, en el barrio Tiro Tres.

De acuerdo con la información disponible, el percance ocurrió cuando una persona que conducía una camioneta color blanco chocó contra la motocicleta conducida por Ernesto N.

A consecuencia del impacto, el varón y la mujer que lo acompañaba sufrieron diversas lesiones, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los lesionados y estabilizarlos antes de su traslado a una clínica.

Posteriormente, ambos fueron llevados al hospital más cercano, donde quedaron bajo valoración médica para determinar la gravedad de las lesiones que presentaban.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del accidente y realizarán las investigaciones para establecer las causas del percance a fin de deslindar responsabilidades.