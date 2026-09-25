Miguel Delgado Purón confirma precios de gasolina en Sabinas: 24 pesos por litro

SABINAS, Coah.- El tope máximo de la gasolina verde (regular) se mantiene en 24 pesos y el del diésel en 27 pesos, como parte del convenio vigente entre el Gobierno federal y distribuidores, informó Miguel Delgado Purón, empresario gasolinero.

El entrevistado explicó que el acuerdo se firmó en agosto y principios de septiembre y estará vigente hasta febrero, por lo que descartó que exista una posibilidad inmediata de que concluya.

Señaló que el precio establecido representa un esfuerzo conjunto del Gobierno federal y de los distribuidores para mantener el costo al público en ese nivel.

Respecto al comportamiento de las ventas, indicó que durante las fiestas grandes registraron un incremento aproximado del 15 por ciento.

Miguel Delgado Purón añadió que el cierre del año 2026 ha sido favorecido por una mayor actividad relacionada con el carbón, lo que ha generado más movimiento del que se tenía.

Comentó que esa dinámica les ha permitido mantenerse dentro del margen operativo, con un 15 % en utilidad, pero al menos con estabilidad durante el año.