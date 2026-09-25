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Coahuila

Estudiantes de Cecytec brillan en Concurso Regional de Arte y Cultura 2026

El Concurso Regional de Arte y Cultura 2026 reúne a ocho escuelas de la región en diversas modalidades artísticas.

Por Teresa Muñoz - 25 septiembre, 2026 - 07:32 p.m.
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      VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- El plantel Cecytec de la Villa de San Juan de Sabinas fue sede del Concurso Regional de Arte y Cultura 2026, que reúne a ocho escuelas de la región en diez modalidades artísticas para definir a los representantes que avanzarán a la etapa estatal.

      Fernando Ávalos Cárdenas, director del plantel Palaú, informó que participan en cuento corto, poesía, declamación, oratoria, escultura y pintura, entre otras, y precisó que este año se omitieron escolta y ajedrez, disciplinas que sí se concursaron en 2025.

      María Esther Coronado Maldonado, directora del plantel Sabinas, detalló que su escuela realizó la etapa local en junio y que lleva siete participantes en canto, declamación, oratoria, cuento corto, escultura, fotografía y dibujo, quienes se muestran nerviosos pero dispuestos a ganar.

      El director anfitrión de San Juan de Sabinas, ingeniero Félix Romo, señaló que el plantel participa con cuento corto, dibujo, escultura, canto, declamación, oratoria y fotografía, y destacó que existe mucho talento oculto en los jóvenes que se descubre en estos espacios de expresión.

      Los organizadores subrayaron que el certamen permite identificar habilidades y destrezas de los estudiantes, enriquecidas con la asesoría docente, y que el evento cuenta con jueces de primer nivel en cada disciplina, lo que garantiza neutralidad y retroalimentación profesional.

      Los ganadores de la etapa regional avanzarán a la etapa estatal programada para el 30 de septiembre, y los triunfadores de esa fase obtendrán su pase al Concurso Nacional de Arte y Cultura.

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