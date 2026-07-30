Impulsan obras de infraestructura en Villa de Esperanzas

VILLA DE ESPERANZAS, COAH.- Habitantes de esta Villa reconocen el trabajo realizado por el actual ayuntamiento y las obras de infraestructura realizadas, agradeciendo a la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez por las acciones emprendidas para mejorar las condiciones urbanas.

Isabel Cristina Rojas Esparza, coordinadora de la comunidad, señaló que, a diferencia de años anteriores, actualmente las familias cuentan con mayores y mejores obras, entre ellas trabajos de recarpeteo y bacheo, alumbrado público, así como mejoras en espacios deportivos y educativos.

Consideró que estos avances son resultado del acercamiento directo entre las autoridades municipales y los habitantes, al señalar que mediante el trabajo coordinado entre Gobierno y ciudadanía es posible concretar proyectos en beneficio de la comunidad.

Rojas Esparza añadió que existen buenos avances en distintos rubros con el objetivo de mejorar la imagen de Villa de Esperanzas y generar mejores condiciones para quienes habitan en esta localidad.

Detalló que actualmente se realizan trabajos de recarpeteo en la calle Zaragoza, Raúl Castellanos y en la entrada de Esperanzas, frente al Seguro Social, como parte de las acciones para mejorar las vialidades.

Asimismo, destacó las labores de limpieza que se llevan a cabo para fortalecer la imagen urbana y reconoció la participación de los habitantes, quienes de manera voluntaria se suman a las acciones municipales para mantener un pueblo digno y en mejores condiciones.