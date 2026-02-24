Fuerte incendio en la colonia Morelos de Nueva Rosita deja daños materiales

NUEVA ROSITA, COAH.- Un fuerte incendio se registró la tarde de este martes en una vivienda ubicada sobre la calle Emiliano Zapata de la colonia Morelos, en esta ciudad.

El siniestro movilizó a cuerpos de emergencia y generó alarma entre los vecinos de la zona, quienes observaron cómo las llamas consumían gran parte del inmueble.

El propietario de la casa, un varón identificado con el nombre de Héctor Otoniel, de edad avanzada que se desempeña como velador, resultó intoxicado por la inhalación de humo al momento de intentar ingresar a su hogar.

De inmediato fue auxiliado por paramédicos y trasladado a recibir atención médica, mientras los bomberos voluntarios trabajaban intensamente para controlar el fuego y evitar que se propagara a viviendas contiguas.

Al lugar acudieron elementos de corporaciones policiacas, quienes acordonaron el área para facilitar las labores de los bomberos y garantizar la seguridad de los habitantes.

La presencia de las autoridades permitió mantener el orden y evitar que curiosos se acercaran a la zona de riesgo. Hasta el momento se desconoce la causa exacta que originó el incendio.

Sin embargo, las primeras versiones apuntan a una posible fuga de gas como detonante del siniestro, lo que será confirmado una vez concluyan las investigaciones correspondientes.

El fuego dejó cuantiosas pérdidas materiales en la vivienda, reduciendo a cenizas gran parte de los bienes del afectado.

Los bomberos exhortaron a la población a extremar precauciones en el manejo de instalaciones de gas y electricidad, con el fin de prevenir tragedias similares en la comunidad.