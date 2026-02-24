Celebración en Nava refleja la seguridad en Coahuila, dice Sergio Velázquez

SABINAS, COAH.- El diputado local Sergio Zenón Velázquez Vázquez destacó la importancia de la seguridad en Coahuila y el blindaje que se tiene en el estado. "Cuando uno no tiene seguridad en un estado, todo se desvanece, todo se pierde", dijo Velázquez Vázquez. El diputado recordó que el pasado domingo se celebró el 225 aniversario de la fundación del municipio de Nava, donde se pudo ver la tranquilidad y la paz que se vive en Coahuila.

"Estuvimos celebrando un evento grande, una cabalgata, la participación de muchísimas familias, no solo de Nava, de la región de los manantiales, incluso gente de la carbonífera y de Estados Unidos que nos visitaron", dijo Velázquez Vázquez. Mientras que en otros estados del país se vive una situación de violencia, en Coahuila se puede festejar con tranquilidad, lo que "no tiene precio", agregó.

El diputado destacó que el gobernador Manolo Jiménez y el Congreso del Estado trabajan juntos para mantener la seguridad en Coahuila. "Hacemos equipo y nosotros desde el Congreso del Estado también abonamos al tema de seguridad", dijo Velázquez Vázquez. El diputado apoyó un presupuesto más amplio para que la seguridad se siga invirtiendo y se mantenga la tranquilidad y la paz en el estado.

La seguridad es un tema fundamental para el desarrollo de Coahuila, y es importante que se siga trabajando para mantenerla. "Tenemos que cuidarlo entre todos como lo hemos venido haciendo aquí en Coahuila", dijo Velázquez Vázquez. El diputado reiteró que la seguridad es un logro que debe ser cuidado y que se debe seguir trabajando para mantenerla.

Finalmente, el entrevistado reiteró que la seguridad en Coahuila es un logro que se debe cuidar y que se ha logrado gracias al trabajo en equipo del gobernador y el Congreso del Estado. Es importante seguir invirtiendo en seguridad para mantener la tranquilidad y la paz en el estado.