Bomberos y Protección Civil sofocan incendio en Sabinas sin lesionados

SABINAS, COAH.- Un incendio en una vivienda de la calle América con Rivera del Río en la colonia Sarabia fue controlado gracias a la rápida intervención de Protección Civil y Bomberos de Sabinas. El director de Protección Civil, Sebastián Jaime Arellano, informó que el reporte del incendio fue recibido a través del número de emergencia 911 y que se movilizaron de inmediato al lugar.

Al llegar, los elementos de Protección Civil y Bomberos encontraron una acumulación excesiva de madera en el patio de la vivienda, lo que había provocado el incendio. Gracias a la rápida acción de los bomberos, se logró sofocar el fuego a tiempo y evitar que se propagara a la vivienda.

El director de Protección Civil destacó que no hubo personas lesionadas en el incidente y que se está trabajando en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad para retirar un poste de madera que resultó dañado en el incendio. "Estamos enfriando el lugar y no nos podemos retirar hasta que todas las brasas queden completamente sofocadas", dijo.

El comandante del Cuerpo de Bomberos, José Pichardo González, y su equipo llegaron en tiempo y forma para sofocar el incendio, y se está trabajando en conjunto con Protección Civil y la Comisión Federal de Electricidad para evitar cualquier riesgo adicional.

El director de Protección Civil agradeció la colaboración de todos los involucrados y reiteró que están al servicio de la comunidad para atender cualquier emergencia. "Gracias a Dios no hubo personas lesionadas y se controló el incendio a tiempo", concluyó.