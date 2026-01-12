AHMSA cierra y Monclova pierde 200 materialistas en su padrón

Monclova registra una importante disminución en el padrón de materialistas, principalmente como consecuencia del cierre de Altos Hornos de México (AHMSA), empresa alrededor de la cual giraba gran parte de la actividad de este sector.

De un padrón estimado de 250 materialistas, actualmente solo 50 se encuentran cumpliendo con el pago de sus contribuciones ante el municipio.

Amador Garza, director de Ingresos, dijo que la falta de movilidad y trabajo constante en este gremio ha impactado directamente en el cumplimiento de sus obligaciones, ya que muchos de los materialistas dependían casi en su totalidad de la actividad industrial de AHMSA. Aunque algunos continúan operando de manera mínima, no todos están realizando el pago de la cuota correspondiente.

A diferencia de los materialistas, otros sectores del transporte lograron mantenerse activos. El transporte urbano y los taxistas conservaron su operación, e incluso se llevaron a cabo sesiones de derechos para que pudieran continuar trabajando.

En estos casos no se registraron nuevas altas, pero se mantuvo el padrón existente, con un cumplimiento cercano al 90 por ciento en el pago de sus contribuciones.

El funcionario indicó que el municipio no realiza revisiones constantes para verificar si los materialistas continúan trabajando, aunque reconoció que, aun cuando algunos siguen activos, no todos cumplen con sus pagos.

"No decimos que no estén funcionando, puede ser que estén trabajando de manera mínima, pero no están pagando la cuota", se indicó.

En apoyo a este sector y a la ciudadanía en general, el Cabildo aprobó, a propuesta del alcalde, beneficios fiscales en el pago del predial y derechos municipales. Entre ellos destaca el descuento del 100 por ciento en recargos de años anteriores para transportistas en todas sus modalidades, incluidos taxistas, transporte urbano y materialistas.

Además, se otorgó un 50 por ciento de descuento en el ejercicio fiscal 2026 por pronto pago, incentivo que ya se encuentra vigente desde el arranque del año. Las autoridades hicieron un llamado a los transportistas para que aprovechen estos beneficios y se acerquen a regularizar su situación.