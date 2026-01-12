Apoyo municipal ante bajas temperaturas en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que continúan las acciones de apoyo a la ciudadanía ante las bajas temperaturas, a través del trabajo coordinado de todas las direcciones municipales.

Gracias a estas acciones, detalló, se han realizado supervisiones en todos los sectores del área urbana, entrega de apoyos a personas en situación de vulnerabilidad, operativos viales y labores de rehabilitación de infraestructura afectada por las lluvias.

"Estamos coordinados con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como con dependencias estatales, el Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional, para brindar apoyo a las personas que así lo requieran, con base en los acuerdos establecidos en el Consejo Municipal de Protección Civil", indicó.

Díaz González señaló que, derivado de este trabajo conjunto, dependencias municipales como el DIF Saltillo, Protección Civil y Bomberos, Desarrollo Social, Desarrollo Rural y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana han brindado atención permanente tanto en el sector urbano como en la zona rural de la capital.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos alerta sobre lluvias

Por su parte, la Dirección de Protección Civil y Bomberos exhortó a la población a mantenerse atenta y tomar precauciones ante la probabilidad de lluvias y bajas temperaturas durante los próximos días.

Francisco Martínez Ávalos, director de la dependencia, informó que este lunes se registró un 40 por ciento de probabilidad de lluvia; para el martes 13 de enero, del 25 por ciento; y para el miércoles 14, del 5 por ciento.

Indicó que para el martes y miércoles se esperan temperaturas mínimas de 4 y 6 grados centígrados, respectivamente, por lo que reiteró el llamado a seguir las medidas preventivas para evitar incidencias.

Asimismo, recomendó mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de las autoridades.

Para la atención de personas en situación de vulnerabilidad, se mantienen habilitados cinco refugios temporales, dos de ellos en la Zona Centro: el Grupo Ermita AA, ubicado en Miguel Hidalgo 417, y el Refugio de los Necesitados, en Melchor Múzquiz 472.

El albergue Morir Para Empezar a Vivir se localiza en Primo de Verdad 120, colonia Bellavista; Solo por la Gracia de Dios, en Caliche 121, colonia Loma Bonita II; y San Juan Diego, en Ojo de Agua 642, colonia Ojo de Agua.

Ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 9-1-1.

Acciones de desazolve en Saltillo

Asimismo, el Gobierno Municipal de Saltillo informó que se intensificaron las acciones de desazolve y retiro de escombro en vialidades y espacios públicos, como parte de una estrategia preventiva y correctiva para salvaguardar la integridad de la población.

El alcalde Javier Díaz González indicó que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas del programa "Aquí Andamos" retiran lodo, basura y materiales arrastrados por el agua pluvial, a fin de garantizar el correcto flujo del agua y prevenir inundaciones y encharcamientos que puedan afectar a colonias y comercios.

"Estos trabajos de desazolve nos permiten proteger el patrimonio de las familias, reducir riesgos y restablecer la movilidad urbana, además de ofrecer una circulación más segura para peatones y automovilistas", expresó.

Como ejemplo de estas acciones, cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública realizaron trabajos sobre la calle Paseo de San Patricio, en el fraccionamiento Residencial San Patricio.

De manera simultánea, se llevan a cabo labores similares de retiro de escombro y residuos en vialidades de colonias como Vicente Guerrero y Miguel Hidalgo, así como en principales avenidas de la ciudad, como parte de la respuesta inmediata ante las lluvias recientes.