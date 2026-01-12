Tragedia en Saltillo: menor muere por asfixia mientras comía

SALTILLO, COAHUILA.- LA ciudad de Saltillo se vio sacudida por un hecho lamentable ocurrido en la colonia Miguel Hidalgo, donde un menor identificado como Francisco Leonardo, de apenas un año y 10 meses de edad, falleció a consecuencia de una asfixia provocada por la obstrucción de sus vías respiratorias mientras comía en su hogar.

De acuerdo con los primeros informes, el pequeño se encontraba bajo el cuidado de su madre, Leonila, quien le había proporcionado una hamburguesa.

¿Cómo ocurrió el accidente?

En un momento, el niño consumía el alimento mientras jugaba y se movía, situación que habría derivado en que un fragmento le impidiera respirar.

Al notar que el menor no reaccionaba, su madre intentó auxiliarlo de inmediato y solicitó ayuda a un familiar. Ante la urgencia, fue trasladado a la Cruz Roja de Saltillo, donde el personal médico aplicó maniobras de reanimación durante varios minutos. Sin embargo, pese a los esfuerzos, se confirmó su fallecimiento al arribar al área de urgencias.

Reacciones de la comunidad

El suceso generó consternación entre vecinos y familiares, mientras que las autoridades tomaron conocimiento del caso. Asimismo, se reiteró el llamado a madres, padres y cuidadores para mantener vigilancia constante durante la alimentación de niñas y niños, especialmente en edades tempranas, a fin de prevenir accidentes que pueden tener consecuencias fatales.