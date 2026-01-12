Regreso escolar en Coahuila con bajo nivel de ausentismo por frente frío 27

SALTILLO, COAH.- A pesar de las bajas temperaturas ocasionadas por el ingreso del frente frío número 27, el regreso al segundo semestre del ciclo escolar 2025–2026 en Coahuila registró un bajo nivel de ausentismo, afirmó el Secretario de Educación en el estado, Emanuel Garza Fishburn.

Aunque no precisó cifras, el funcionario destacó que la asistencia de los estudiantes fue mayoritaria, resultado de la aplicación de medidas preventivas en los distintos niveles educativos para salvaguardar la integridad de alumnos y personal docente.

Garza Fishburn explicó que, desde nivel preescolar hasta secundaria, se otorgó a los planteles la facultad de ajustar sus horarios, permitir el ingreso tardío, suspender actividades al aire libre o, en casos necesarios, optar por la modalidad de clases a distancia, de acuerdo con las condiciones climáticas de cada región.

Indicó que sí se presentaron algunas ausencias, principalmente en primarias y secundarias; sin embargo, aclaró que no se trató de porcentajes elevados. Añadió que será hasta este martes cuando se tenga el reporte final de asistencia, una vez concluida la primera jornada del retorno escolar.

El titular de la Secretaría de Educación en Coahuila señaló que cada escuela evaluó su infraestructura y condiciones particulares para definir las acciones a seguir, incluyendo la reducción de la jornada escolar o ajustes en las rutas de transporte.

Asimismo, puntualizó que hasta el momento no se han registrado faltas justificadas de manera oficial, ya que el sistema educativo cuenta con criterios establecidos basados en la temperatura ambiente para determinar suspensiones o justificaciones de inasistencia.

Finalmente, Garza Fishburn destacó que, aunque se trata del primer episodio de frío intenso que impacta al sector educativo durante el ciclo escolar 2025–2026, las autoridades educativas se encuentran preparadas para garantizar la continuidad y el adecuado desarrollo de las actividades académicas.