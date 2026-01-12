Accidente de tránsito en Saltillo: conductor pierde control por exceso de velocidad

SALTILLO, COAHUILA.- La mañana de este lunes se registró un accidente de tránsito sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, a la altura del descenso del puente del bulevar José Musa de León, en dirección a Venustiano Carranza.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un camión identificado como Jonathan de la Cruz Flores, de 27 años, perdió el control del vehículo presuntamente debido al exceso de velocidad, lo que provocó que se impactara contra los muros de concreto ubicados en el camellón central, frente a las instalaciones del Poder Judicial.

La fuerza del choque desplazó las estructuras de concreto hacia los carriles contrarios, donde una camioneta Honda BRV, con placas FAR 546 D, terminó colisionando contra los muros que invadieron la vialidad.

Detalles confirmados

Autoridades señalaron que, pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales tanto en los vehículos involucrados como en la infraestructura urbana.

Acciones de la autoridad

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para realizar labores de abanderamiento y controlar el flujo vehicular, cerrando dos de los tres carriles con dirección al periférico Luis Echeverría Álvarez.

Más tarde, personal de las aseguradoras se presentó para evaluar los daños y coordinar el retiro de las unidades siniestradas.