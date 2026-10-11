Lleva Coahuila oferta turística a Tampico

MONCLOVA, Coah.- Coahuila tendrá presencia en el encuentro turístico programado del 26 al 29 de noviembre en el Centro de Exposiciones de Tampico, Tamaulipas, con una delegación integrada por representantes de Pueblos Mágicos, turoperadores, artesanos y autoridades estatales.

Armando de la Garza, promotor turístico, informó que municipios como Parras de la Fuente, Cuatro Ciénegas y Arteaga confirmaron su participación en este evento, donde mostrarán su gastronomía, artesanías, tradiciones y atractivos culturales.

Detalló que la delegación también contará con la presencia de la Secretaría de Turismo de Coahuila, encabezada por Cristina Amezcua, así como de la subsecretaria Marta Moncada.

De la Garza consideró que el encuentro representa una oportunidad para fortalecer la promoción de la entidad en otros mercados y ampliar el conocimiento de sus atractivos entre visitantes y operadores turísticos.

Recordó que, cuando comenzó a promover turísticamente a Coahuila, la entidad tenía poca presencia en el panorama nacional; sin embargo, afirmó que actualmente cuenta con una oferta diversificada que incluye turismo de naturaleza, enológico, paleontológico, cultural y patrimonial, además de una amplia propuesta gastronómica.

Destacó que los Pueblos Mágicos representan una parte importante de esta oferta, particularmente Cuatro Ciénegas, Parras de la Fuente y Arteaga, por sus atractivos naturales y turísticos. También mencionó a Candela y Múzquiz entre los destinos que contribuyen a la proyección de la entidad.

Acciones de la autoridad

En cuanto a la seguridad, el promotor señaló que este factor se ha convertido en uno de los principales criterios para elegir un destino turístico, por lo que consideró importante comunicar las condiciones de seguridad y las opciones de traslado a quienes planean viajar.

Respecto a Tampico, afirmó que la ciudad y la zona sur de Tamaulipas ofrecen condiciones favorables para recibir visitantes, y destacó la calidad de sus carreteras y la ausencia de peajes en los tramos a los que hizo referencia.

Añadió que la ubicación de Tampico permite la participación de representantes de Coahuila en este encuentro, con un traslado carretero estimado en aproximadamente nueve horas.

Detalles confirmados

Por otra parte, informó que del 6 al 9 de noviembre se prevé la visita de un importante operador turístico internacional, quien realizará un recorrido de reconocimiento por el estado para explorar oportunidades de promoción en mercados internacionales.

De acuerdo con De la Garza, el itinerario contempla una visita a la entidad el día 6, Parras de la Fuente el 7 y Saltillo el 8, como parte de las actividades para impulsar la oferta turística coahuilense.