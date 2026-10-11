Cumple Plan DN-III-E 60 años de auxilio
Cigarroa destacó la preparación del Ejército para responder a contingencias en la región.
Resumen
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El Ejército Mexicano conmemora durante octubre el 60 aniversario del Plan DN-III-E mediante actividades cívicas y deportivas, además de destacar las acciones de auxilio que brinda a la población ante emergencias y desastres naturales.
Actividades cívicas y deportivas
El teniente coronel José Luis Cigarroa, del 105 Batallón de Infantería, con sede en Frontera, señaló que este mes es una oportunidad para recordar la importancia de este instrumento de apoyo civil y el compromiso de las Fuerzas Armadas con la ciudadanía. Indicó que las actividades programadas durante octubre serán principalmente cívicas y deportivas como parte de la conmemoración de seis décadas de aplicación del plan.
Intervención ante emergencias
Explicó que el Plan DN-III-E permite al personal militar intervenir ante contingencias que ponen en riesgo a la población, como inundaciones y otros fenómenos naturales, así como incidentes que requieren atención inmediata. Como ejemplo, recordó que hace algunos meses elementos del Ejército apoyaron a habitantes de la colonia Independencia, donde ingresó agua a algunas viviendas, para auxiliar a las familias afectadas.
Preparación del Ejército
El mando militar señaló que, afortunadamente, la región no ha enfrentado recientemente desastres de gran magnitud, aunque destacó que el personal permanece preparado para responder cuando sea necesario. Añadió que las acciones de auxilio también pueden activarse ante emergencias provocadas por accidentes, como una fuga o explosión relacionada con una pipa de gas.
Sobre la participación del Ejército Mexicano en labores de ayuda humanitaria en otros países, explicó que existen mecanismos de asistencia internacional distintos al Plan DN-III-E, aunque comparten el propósito de apoyar a la población afectada.
Coordinación en seguridad
En materia de seguridad, Cigarroa indicó que el Ejército mantiene coordinación con otras corporaciones para contribuir a las labores de prevención y combate a la delincuencia. Sin embargo, precisó que para ampliar la información sobre las estrategias y acciones de seguridad corresponde consultar al Cuartel General de la Sexta Zona Militar.