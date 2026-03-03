Banco Actinver solicita separación de bienes de AHMSA en Monclova

Tras confirmarse que la subasta de bienes de Altos Hornos de México (AHMSA) se declaró desierta por falta de permisos y garantías, el proceso legal ha entrado en una nueva etapa de "estira y afloja". Ahora, el foco de atención no es la venta, sino los reclamos de Banco Actinver, que ha pedido formalmente al juzgado que se saquen varios bienes de la lista de remate.

El banco, que actúa como administrador de dos fideicomisos (el 3992 y el 4726), argumenta que ciertos activos que están en posesión de la empresa no le pertenecen legalmente a AHMSA de forma definitiva. Por ello, ha solicitado lo que legalmente se llama "separación de bienes". El objetivo es que estos equipos o propiedades queden protegidos y no se incluyan en ningún intento futuro de venta, asegurando que regresen a sus manos o se mantengan aparte del pleito de la quiebra.

Para avanzar con esta petición, la jueza ya aceptó revisar el caso y ha ordenado que se le avise al síndico, Víctor Manuel Aguilera, y a la propia empresa para que den su respuesta en un plazo de cinco días. Además, como parte de las pruebas, se ha solicitado que personal del juzgado realice una inspección física directamente en las instalaciones de la planta en Monclova. Esta visita servirá para verificar exactamente qué bienes son los que el banco está reclamando y en qué estado se encuentran.

Por otro lado, la empresa y otros involucrados intentaron pelear para que el proceso de venta fuera más ágil y sin tantas trabas burocráticas. Sin embargo, la autoridad judicial determinó que, como la subasta ya no se realizó, ya no tiene caso discutir esos permisos por ahora. En resumen: el proceso de venta masiva está en pausa mientras los jueces deciden qué le pertenece realmente a la empresa y qué cosas deben devolverse a los bancos que las reclaman.