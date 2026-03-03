Fraude en cabañas de Arteaga: autoridades alertan a turistas

ARTEAGA, COAHUILA.- Con la llegada de la temporada vacacional y el aumento de visitantes a la sierra, autoridades municipales han advertido sobre la presencia de supuestas cabañas en renta que resultan ser un fraude, principalmente promocionadas a través de redes sociales.

En meses recientes se han reportado casos de turistas que realizaron depósitos para apartar hospedaje y, al arribar al destino, descubrieron que el inmueble no existía o que el supuesto propietario dejó de responder tras recibir el anticipo.

Advertencia a los turistas

Ante esto se exhortó a quienes planean visitar el municipio a verificar que las cabañas estén debidamente registradas ante el Ayuntamiento y evitar transferencias a cuentas personales sin antes confirmar la autenticidad del lugar.

El esquema de engaño suele repetirse: publicaciones con fotografías atractivas, precios por debajo del promedio y presión para "asegurar" la fecha mediante un pago inmediato. Una vez hecho el depósito, el contacto desaparece.

Recomendaciones para evitar fraudes

Ante esta situación, se recomienda reservar en plataformas reconocidas, solicitar referencias, revisar opiniones de otros usuarios y desconfiar de ofertas que parezcan demasiado buenas para ser reales.

Aunque Arteaga sigue siendo uno de los destinos favoritos para disfrutar del clima y la naturaleza, las autoridades insisten en que la prevención es clave para evitar que las vacaciones se conviertan en una mala experiencia.