Industriales de Ramos Arizpe exigen reparación de vialidades

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- La Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA) hizo un llamado a los gobiernos municipales de la región sureste para que se atienda el estado de las vialidades que conectan colonias y parques industriales, al señalar que actualmente presentan deterioro que impacta tanto en la movilidad como en la seguridad.

¿Qué declaró Diego Gándara sobre las vialidades?

En entrevista, el presidente del organismo empresarial, Diego Gándara, explicó que la petición busca mejorar la infraestructura carretera que diariamente utilizan miles de trabajadores y transportistas.

Indicó que uno de los casos más evidentes es el libramiento Óscar Flores Tapia, el cual requiere repavimentación en varios tramos, así como mantenimiento integral que incluya señalización adecuada, iluminación y medidas preventivas para reducir el riesgo de accidentes.

"El flujo vehicular en estas zonas es constante y pesado, principalmente por el transporte de personal y de carga, por lo que es indispensable que las vialidades estén en óptimas condiciones", señaló.

Crecimiento industrial y demanda de infraestructura

Añadió que el crecimiento industrial en municipios como Ramos Arizpe, Saltillo y Arteaga ha generado mayor demanda en la infraestructura urbana, por lo que consideró urgente una planeación conjunta entre autoridades y sector empresarial para evitar afectaciones mayores.

Finalmente, destacó que mejorar las vialidades no solo favorece la competitividad de la región, sino que también garantiza mayor seguridad para los trabajadores que diariamente se trasladan hacia los parques industriales.