Saltillo logra cifras récord en recaudación del impuesto predial

SALTILLO, COAHUILA.- El municipio de Saltillo reportó resultados históricos en la recaudación del impuesto predial durante los primeros meses del año. De acuerdo con la tesorera municipal, Lizeth Álvarez Cuéllar, se han realizado más de 153 mil operaciones, lo que ha permitido ingresos netos superiores a los 413 millones de pesos.

La funcionaria destacó que, tradicionalmente, el 75% del ingreso anual por predial se concentra en los primeros tres meses del año. Actualmente, el municipio ya alcanzó cerca del 70% del total proyectado, lo que mantiene la tendencia histórica y abre la posibilidad de superar la meta al cierre de marzo.

Aumento en pagos digitales

Uno de los datos más relevantes es el incremento sostenido en el uso de plataformas digitales para el pago del predial. Actualmente, el 25% de la recaudación se realiza en línea, una cifra histórica para el municipio.

Álvarez Cuéllar explicó que el año pasado el cierre fue de 21% en pagos digitales, por lo que el aumento refleja una mayor confianza y adaptación de la ciudadanía a las herramientas tecnológicas implementadas por la Tesorería. "Estamos muy satisfechos con la respuesta de la ciudadanía y con el uso de nuestras herramientas digitales", subrayó.

Sorteos y estímulos continúan en abril

La Tesorería recordó que los contribuyentes que pagaron en enero, febrero y marzo participarán en el sorteo que se realizará el próximo 7 de abril. En esta etapa se rifarán cinco premios de 10 mil pesos y, el siguiente mes, se entregarán 50 premios adicionales por el mismo monto, incentivando así la cultura del cumplimiento.

Quienes hayan participado en sorteos anteriores y no resultaron ganadores, podrán volver a concursar en la siguiente rifa, siempre que hayan cumplido con el pago en los primeros tres meses del año.

Llamado a contribuyentes rezagados

Respecto a los contribuyentes con adeudos de años anteriores, la Tesorería informó que mensualmente se emiten alrededor de 2 mil notificaciones como parte de un plan de trabajo permanente. Aunque el municipio tiene facultades para proceder con embargos, la funcionaria aseguró que la instrucción es agotar primero los mecanismos de invitación y notificación antes de aplicar medidas más estrictas. También aclaró que cuando se inicia un proceso de ejecución fiscal, se interrumpe el plazo de prescripción del adeudo, por lo que no es conveniente dejar pasar el tiempo con la intención de que la deuda caduque.