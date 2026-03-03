Inicia en Saltillo proyecto de Calles Seguras y Dignas para Todos

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González arrancó el proyecto de Calles Seguras y Dignas para Todos en la colonia Lomas del Refugio, mismo que fue propuesto y elegido por la ciudadanía dentro del programa Participa Saltillo.

En este sentido, en el sector suroriente se trabajará en el mejoramiento del bulevar Teodoro Sánchez y de algunas calles de la colonia que lo requieren.

"Aquí la voz de la gente fue la que decidió y este proyecto fue el más votado de este sector. Los mejores resultados nacen cuando la ciudadanía decide de la mano de su gobierno", refirió Javier Díaz.

El presidente municipal mencionó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se aplicará una inversión de 1.36 millones de pesos.

"Esta es una acción enfocada en seguridad, accesibilidad y convivencia. Reconozco el interés y el compromiso de todas y todos los integrantes del Consejo Municipal de Presupuesto Participativo por su trabajo, así como de quienes participaron en la definición de estas acciones que mejoran la calidad de vida de las personas", dijo.

Mencionó que con este proyecto suman ya seis que iniciaron como parte del Presupuesto Participativo: cuatro plazas en las colonias Azteca, Lamadrid, Maravillas y Virreyes, además del proyecto de Callejones Seguros en Morelos.

Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública, informó que en este punto se trabajará en el suministro y aplicación de carpeta asfáltica en diferentes calles y bulevares principales de la colonia Lomas del Refugio.

"También se aplicará pintura para rayas divisorias de carriles y para pasos peatonales en cruces principales del bulevar Teodoro Sánchez Dávila", refirió.

A nombre de las y los beneficiarios, Norma Idalia Rivera Gil agradeció al alcalde Javier Díaz por demostrar con hechos que cumple a la gente.

"El estado de nuestras calles era un problema y ahora, como ciudadanos, pudimos proponer una solución; levantamos la mano y propusimos este proyecto, y hoy vemos que nuestra voz se escuchó", dijo.

Durante el arranque del proyecto estuvieron presentes, Mario Mata Quintero, primer regidor e integrante de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito; Eduardo Morelos Jiménez, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; Amal Esper Serur, regidora presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; y Patricia Alejandra Peña Aguirre, contralora municipal.