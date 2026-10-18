Temen que retiren más equipo de AHMSA

MONCLOVA, COAH. - La salida de un montacargas de Altos Hornos de México (AHMSA) encendió la preocupación entre exobreros, quienes temen que otros proveedores reclamen maquinaria y vehículos que permanecen dentro de la siderúrgica, en medio del conflicto que mantiene detenidas sus operaciones.

Ervey Valenzuela de la Torre señaló que, desde el inicio del conflicto de AHMSA hace cuatro años, los trabajadores tenían conocimiento de que Transportes Especializados Bortoni, empresa perteneciente al empresario local Gerardo Bortoni, mantenía tractocamiones dentro de las instalaciones, aunque dijo desconocer si las unidades continúan en el lugar.

El exobrero advirtió que el retiro de un montacargas podría propiciar que otras compañías que prestaban servicios a la acerera soliciten recuperar sus bienes. "Que no deben de sacar absolutamente nada, por eso nosotros impedíamos que saliera ese montacargas porque si va a venir en cascada: ´ya salió el montacargas, pues también entrégame el mío´", expresó.

Valenzuela explicó que los tractocamiones de Bortoni se utilizaban tanto en operaciones dentro de la planta como para transportar cargas a distintos puntos del país. Añadió que las unidades también eran empleadas para trasladar planchones de acero de Planta 2 a Planta 1, por lo que consideró que podrían permanecer vehículos y equipo de esa empresa dentro del complejo siderúrgico.

¿Qué consecuencias trae el retiro de bienes en AHMSA?

El entrevistado sostuvo que la situación podría involucrar a otras compañías proveedoras que dejaron maquinaria, vehículos y otros bienes en AHMSA durante los años que lleva detenida. Ante este escenario, cuestionó que se emitan resoluciones para atender reclamos relacionados con bienes de terceros, mientras los trabajadores continúan a la espera de una solución a sus demandas económicas.

"Al final de cuentas la juez está dándole resolución a todo, pero a la clase obrera no le da resolución, al contrario, alarga", manifestó.

Impacto en los extrabajadores de AHMSA

Valenzuela consideró que la prolongación del proceso mantiene la incertidumbre entre los extrabajadores, quienes temen que más bienes sean retirados de la siderúrgica antes de que se resuelva la situación laboral y económica que enfrentan.