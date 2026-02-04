Trabajadores de AHMSA esperan resultados de subasta en Monclova

Tras una serie de reuniones clave con la jueza del caso y representantes de la PROFEDET, los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) se encuentran en un momento decisivo.

Aunque la jueza ha mantenido una postura tajante al asegurar que los pagos deben realizarse estrictamente apegados a la ley, las gestiones ante la Secretaría del Trabajo han abierto la posibilidad de negociar un "punto medio". Esta alternativa busca evitar que el pago se limite al mínimo legal, aunque también reconoce que no podrá cubrirse la totalidad de lo establecido en el contrato colectivo.

Sin embargo, esta posibilidad de un acuerdo justo pende de un hilo: el valor final de la venta de la empresa. Julián Torres Ávalos enfatizó que, hasta que no se concrete la subasta y se defina el monto de capital recaudado, no se pueden establecer cantidades ni porcentajes exactos para el pasivo laboral. La realidad es cruda pero clara: el futuro financiero de cientos de familias depende directamente del martillo de la subasta.

En los encuentros recientes, se aclaró que los listados de pago que circulan actualmente son meramente paramétricos y no definitivos. La PROFEDET ha sido enfática en que ellos no tienen la facultad de decidir los montos, dejando esa responsabilidad en manos de la jueza, quien solo actuará una vez que el dinero de la venta esté sobre la mesa. Por ello, la comisión obrera ha exigido que las listas definitivas se publiquen físicamente en Monclova para que cada trabajador pueda verificar su estatus.

A pesar de la rigidez legal, existe un optimismo cauteloso entre la base trabajadora, quienes confían en que la empresa se venda desde este primer evento. La presencia de los obreros como testigos en la subasta no es solo un acto de vigilancia, sino una presión directa para asegurar que, en el momento en que se asigne un comprador, el compromiso de buscar ese "punto medio" en sus liquidaciones se convierta en una realidad tangible.