Entregada techumbre en la Escuela Primaria Andrés S. Viesca de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Con la entrega de una techumbre en la Escuela Primaria General "Andrés S. Viesca", el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, continúa fortaleciendo la educación a través de obras que son de gran beneficio para la comunidad estudiantil, docentes y personal de apoyo.

Díaz González comentó en su intervención que este tipo de proyectos son posibles gracias al apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien es un aliado de la capital de Coahuila en temas como el educativo, pero también en seguridad, desarrollo social y desarrollo económico.

"Todos los días trabajamos coordinados con el gobernador Manolo Jiménez Salinas; trabajamos con el compromiso y con la pasión de mejorar la calidad de vida de la población y en esta ocasión entregamos la techumbre en esta escuela primaria de la colonia Bellavista", comentó el alcalde de Saltillo.

Javier Díaz señaló que con esta techumbre se beneficia a 300 estudiantes de esta primaria, además del personal docente, administrativo y de apoyo, quienes realizan sus actividades diariamente en este plantel.

El diputado local, Álvaro Moreira Valdés, destacó la labor que realiza el alcalde Javier Díaz a favor de la población de Saltillo, en esta ocasión fortaleciendo la educación a través de la entrega de esta techumbre.

"Esta obra es muy importante para la vida diaria y las actividades que se realizan en esta escuela; hay que destacar también que la escuela son las y los alumnos, el personal docente y los padres y madres de familia que trabajan en conjunto", apuntó el legislador local.

El director de Infraestructura y Obra Pública del municipio, Antonio Nerio Maltos, recordó que esta obra se puso en marcha en el mes de octubre pasado, también con la presencia del alcalde.

Detalló que la techumbre se extiende en una superficie de 420 metros cuadrados, cimentada con zapatas y pedestales de concreto armado, columnas, marcos y vigas de acero; cubierta de lámina galvanizada, bajadas pluviales e iluminación interior; además, se fabricó e instaló un portón de servicio y una rampa, todo con una inversión de 2.7 millones de pesos.

La directora del plantel, Laura Leticia Vázquez Aguirre, así como el alumno Franko Elías Vega López, agradecieron al alcalde Javier Díaz González por la construcción de la techumbre y demás beneficios que recibieron en su escuela.

"Gracias a esta techumbre, ahora tenemos un espacio más bonito y seguro para jugar, para actividades culturales y deportivas que no olvidaremos, y además lo haremos protegidos del sol y de la lluvia", comentó el estudiante.

En el evento también estuvo el secretario de Educación en el Estado, Emanuel Garza Fishburn; el regidor presidente de la Comisión de Educación, Mitchell Márquez de Luna; así como demás integrantes del Cabildo, titulares de dependencias municipales y la comunidad de la primaria Andrés S. Viesca.