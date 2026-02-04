Emanuel Garza Fishburn exhorta a inscribir en preescolar para un mejor futuro educativo

SALTILLO, COAH.- El titular de la Secretaría de Educación en Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, exhortó a madres y padres de familia a registrar a sus hijas e hijos desde el primer año de preescolar, al enfatizar que esta etapa temprana es determinante para el desarrollo integral y el desempeño escolar a largo plazo.

El funcionario advirtió que aún es común que las familias opten por inscribir a los menores hasta el tercer grado de preescolar, decisión que, dijo, limita el aprovechamiento de dos años clave para la adquisición de habilidades fundamentales.

El funcionario explicó que desde los primeros niveles, e incluso en la educación inicial, se promueve el desarrollo de capacidades como la motricidad fina y gruesa, la lectoescritura, así como competencias sociales y emocionales.

Garza señaló que el preescolar sienta las bases del aprendizaje que acompañará a las y los estudiantes a lo largo de su formación académica, facilitando una mejor adaptación y rendimiento en los niveles posteriores.

Importancia de la alfabetización inicial

En ese sentido, destacó las acciones enfocadas en la alfabetización inicial, cuyo propósito es que durante los primeros tres años de primaria el alumnado consolide no solo la lectura y escritura, sino también la comprensión lectora.

Recordó que, a nivel nacional, únicamente uno de cada tres estudiantes alcanza una adecuada comprensión lectora al concluir el tercer grado de primaria, lo que representa un desafío significativo, ya que esta habilidad es indispensable para el aprendizaje en áreas como matemáticas, ciencias y tecnología.

Llamado a la acción para las familias

Finalmente, reiteró el llamado a las familias para que realicen oportunamente los trámites de inscripción y se involucren activamente en la educación de sus hijas e hijos desde la primera infancia.