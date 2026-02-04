Javier Díaz González moderniza vialidades en Saltillo con tecnología de vanguardia

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González intensifica acciones para mejorar las principales vialidades de la ciudad mediante el uso de maquinaria especializada y tecnología de vanguardia, a fin de ofrecer calles más seguras, funcionales y duraderas para la ciudadanía.

Javier Díaz González informó que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal del Gobierno Municipal atiende y repara diversos tramos del pavimento en las principales vialidades, en beneficio de saltillenses y visitantes a la capital de Coahuila.

Brigadas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública refuerzan los trabajos de reparación en distintos puntos del bulevar Antonio Cárdenas, al sur de Saltillo.

En este lugar, ubicado entre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza y el Periférico Luis Echeverría Álvarez, el Gobierno de Saltillo trabaja para corregir hundimientos, deformaciones y daños en el pavimento causados por el alto flujo vehicular, con el propósito de incrementar la seguridad vial para peatones, automovilistas, ciclistas y motociclistas.

"Estos trabajos de rehabilitación integral de las avenidas principales contribuyen a que en Saltillo contemos con una movilidad urbana más ágil, además de reducir congestionamientos y mejorar la conectividad entre colonias, zonas comerciales e industriales, con un impacto positivo en la actividad económica de nuestra ciudad", expresó Díaz González.

De manera simultánea, cuadrillas del Ayuntamiento de Saltillo trabajan en la rehabilitación de distintos tramos del bulevar Venustiano Carranza, localizados entre el bulevar Luis Donaldo Colosio y la carretera Los Valdez, al norte de la ciudad.

El alcalde destacó que el empleo de estos equipos modernos garantiza una correcta compactación y aplicación de materiales, lo que prolonga la vida útil de las vialidades en Saltillo.

Javier Díaz señaló, además, que el uso de este tipo de tecnología permite optimizar tiempos de ejecución, lo que disminuye las molestias a la población y evita cierres prolongados de calles y avenidas; así como reducir costos de mantenimiento a mediano y largo plazo, al evitar reparaciones constantes.

Sumado a estos trabajos, personal municipal realizó acciones de rehabilitación en la calle Carlos Santana, entre las calles Insurgentes y Xóchitl, a la altura de la colonia Azteca; así como en las vialidades Rubí y Pedro Urbano Rodríguez, de la colonia San José Oriente; y en el fraccionamiento Misión Cerritos, entre las calles María Dolores García Zendejo y Misión San Agustín.

Mientras que, al poniente de la ciudad, el Ayuntamiento reparó diversos puntos del pavimento de la colonia Valle de las Flores, tercer sector, entre las calles Del Arroyo, Guadalupe Ortiz Martínez y Agustín Salas, entre otros puntos.

Con estas acciones, el alcalde Javier Díaz reafirma su compromiso de modernizar la infraestructura urbana, mejorar la imagen de la ciudad y elevar la calidad de vida de las familias.

Va Saltillo con mayor limpieza y orden

Como parte de la estrategia municipal para incrementar la seguridad y salud de saltillenses y visitantes, brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron trabajos de limpieza general y deshierbe en un tramo del arroyo Las Víboras, ubicado entre las calles Cenzontle, Tordo y Águila, así como entre Conejo, Artiodáctilos y Privado Venado, del fraccionamiento Nuevo Mirasierra.

En este espacio, el Gobierno Municipal eliminó basura, desechos orgánicos y escombro acumulados, en respuesta a reportes ciudadanos realizados a través del Chat Bot "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08.

Asimismo, para garantizar la seguridad de las miles de personas que transitan por el bulevar Venustiano Carranza, cuadrillas municipales realizaron poda de palmas de la especie Washingtonia que se encuentran en el camellón central, en el tramo comprendido entre el bulevar Luis Donaldo Colosio y la carretera Los Valdez.

Además, en la colonia Leandro Valle, brigadas de "Aquí Andamos" intervinieron de manera integral las áreas verdes de la plaza pública ubicada entre las calles Filiberto Vargas, Jesús Gómez y Fernando Ortiz.

De manera paralela, la Dirección de Servicios Públicos rehabilitó el sistema de alumbrado público en la calle Lago San Vicente, entre las vialidades Cuba y Lago Grande, del fraccionamiento Valle de San Agustín..