La Orquesta Metropolitana de Saltillo inicia su Temporada 2026: Latidos

SALTILLO, COAHUILA.- El Instituto Municipal de Cultura en Saltillo informó que la Orquesta Metropolitana de Saltillo (OMSA) arrancará su Temporada 2026 titulada "Latidos", bajo la dirección artística de Natalia Riazanova.

La OMSA presentará una temporada integrada por cinco conciertos, concebidos como experiencias musicales con identidad propia, donde cada programa dialoga con la historia, la emoción y el presente de la música orquestal.

El título "Latidos" alude al impulso vital que atraviesa cada obra, pero también a la vocación de la orquesta por mantenerse cercana a su comunidad, viva y en constante movimiento.

Concierto inaugural en Saltillo

El concierto inaugural será el 20 de febrero a las 20:00 horas en el Museo de las Aves de México, con un programa cuidadosamente curado que propone un recorrido por distintas formas del pulso orquestal, desde el barroco italiano hasta el lirismo del siglo XX.

El programa se articula en torno a la tradición italiana y a la evolución de la escritura para cuerdas, reuniendo obras que, aunque pertenecen a épocas distintas, comparten una profunda expresividad y claridad formal.

El concierto abre con el Concierto Grosso no. 6 de Alessandro Scarlatti, figura clave del barroco temprano; le sigue el célebre Adagio, atribuido a Tomaso Albinoni, una de las páginas más reconocibles del repertorio para cuerdas.

Obras destacadas de la temporada

El Concerto per Archi de Nino Rota introduce un lenguaje del siglo XX que mira deliberadamente hacia el pasado; y el programa culmina con una obra de valor histórico excepcional: el Cuarteto en mi mayor de Giuseppe Verdi, presentado en versión orquestal.

Los abonos y boletos individuales se encuentran disponibles a través de www.boletrix.com. Programación sujeta a cambios.