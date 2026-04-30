Trabajadores de AHMSA marchan en Monclova por derechos laborales

MONCLOVA; CAOH.- Decenas de trabajadores de Altos Hornos de México se concentraron este jueves sobre el Bulevar Harold R. Pape y el Bulevar Francisco I. Madero, donde realizaron labores de volanteo para invitar a la ciudadanía a sumarse a la marcha programada para este viernes en defensa de los derechos laborales de miles de familias afectadas por la crisis de la empresa.

Los obreros entregaron folletos a automovilistas y peatones, explicando que la movilización busca exigir avances reales en el proceso de la acerera, así como el pago pendiente a trabajadores activos y jubilados que durante años han enfrentado incertidumbre económica.

La marcha se tiene programada para este viernes 01 de mayo en la Plaza las Garzas como punto de reunión, a las 9 de la mañana, para continuar por la calle Hidalgo hasta arribar a la plaza principal.

Julián Torres señaló que la protesta necesita respaldo social, al considerar que la lucha no debe recaer únicamente en un pequeño grupo de empleados que se ha mantenido activo durante este tiempo.

Indicó que esperan una respuesta positiva de la ciudadanía, empresarios, sindicatos y autoridades, al insistir en que el conflicto de AHMSA impacta no solo a los obreros, sino a toda la economía de Monclova y la Región Centro.