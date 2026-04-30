Luis Gutiérrez advierte sobre gusano barrenador en Castaños

El primer caso confirmado de gusano barrenador fue detectado en una vaca de 36 meses de edad procedente del ejido Bocatoche, en el municipio de Castaños lo que encendió la alerta sanitaria entre autoridades y productores de la región.

Luis Gutiérrez, director de Desarrollo Rural en Monclova, informó que el hallazgo se realizó al inspeccionar una herida en el área del fierro de herrar, donde se encontraron larvas de esta plaga, la cual se alimenta del tejido vivo del animal y puede provocarle la muerte si no se atiende oportunamente.

Ante la confirmación, se iniciarán acciones preventivas en un radio cercano a Castaños, con el objetivo de evitar la propagación. Entre las medidas destacan la revisión constante del ganado, atención inmediata de heridas, aplicación de tratamientos veterinarios y vigilancia en traslados.

El funcionario advirtió que el gusano barrenador se reproduce con facilidad, ya que la larva cae al suelo y posteriormente se convierte en mosca, lo que facilita su dispersión. Por ello, se exhorta a los ganaderos a mantener monitoreo permanente de sus animales y reportar cualquier caso sospechoso, a fin de contener la presencia de esta plaga en la región.

El funcionario recordó que esta plaga no es nueva, ya que apareció en el país hace aproximadamente 50 años y tomó cerca de 30 años lograr su erradicación, lo que refleja la facilidad con la que puede dispersarse si no se controla a tiempo.