Carlos Villarreal arranca remodelación de la Comandancia en Monclova

Monclova, Coah.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad en el municipio y dignificar los espacios de atención y operación policial, el alcalde Carlos Villarreal encabezó el arranque de la remodelación de la Comandancia de Seguridad Pública, como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, con una inversión superior a 20 millones de pesos.

Esta acción se alinea al Modelo Coahuilense de Seguridad impulsado por el gobernador Manolo Jiménez, bajo el cual se trabaja de manera coordinada para garantizar la paz y la tranquilidad de las familias monclovenses. En este marco, se destacó el impulso a la profesionalización de las y los elementos de seguridad mediante la entrega de 60 becas para que puedan concluir su educación media superior, en coordinación con la Secretaría de Educación de Coahuila.

En representación de la corporación, Adriana Guadalupe Flores Sánchez, elemento de la Policía Municipal, agradeció el respaldo del alcalde y del gobernador, señalando que estas acciones representan un impulso importante para su desarrollo profesional.

Durante su intervención, el alcalde Carlos Villarreal destacó: "La capacitación continua, la mejora en las condiciones laborales y el acceso a oportunidades educativas forman parte de una estrategia integral que dignifica la labor policial y fortalece los ejes de fuerza, tecnología, proximidad y prevención, consolidando una corporación más sólida y comprometida con la seguridad de las familias monclovenses".

En el evento estuvieron presentes Sergio Sisbeles, subsecretario de Gobierno en la Región Centro; el teniente coronel José Luis Cigarroa, comandante interino del 105 Batallón de Infantería; Luis Ángel Estrada, director de la Policía Civil Coahuila; Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía en la Región Centro; Eleuterio López Leos, regidor de Seguridad Pública de Monclova; y Francisco Gabriel Santos, director de Seguridad Pública.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de seguir trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado, fortaleciendo la seguridad con acciones que generen resultados para las familias de Monclova.