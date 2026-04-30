Carlos Villarreal anuncia llegada de nuevas empresas en Monclova

La llegada de dos nuevas empresas del sector automotriz a Monclova será anunciada próximamente, con el objetivo de fortalecer la generación de empleos en la región.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que estas compañías forman parte de proyectos anunciados desde finales del año pasado.

En tanto, 3 empresas ya instaladas en Monclova comenzarán a contratar personal entre mayo y diciembre, sumando alrededor de 4 mil nuevos empleos. Actualmente, ya se han ocupado cerca de mil plazas.

Indicó además que empresas ya establecidas en la ciudad proyectan la creación de otros 2 mil empleos, lo que representa un crecimiento importante para la región.

El edil destacó que, aunque aún no se concretan acuerdos comerciales que podrían detonar mayor inversión, el sector automotriz continúa en expansión en Monclova, impulsado por su ubicación estratégica y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Finalmente, señaló que este crecimiento consolida a la ciudad como un punto clave para la industria, generando mayores oportunidades laborales para la población.