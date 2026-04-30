Celebra Seguridad Pública de Monclova a niños en su día

MONCLOVA, COAH.- Entre risas, regalos, globos y dulces, elementos de la Policía Municipal de Seguridad Pública de Monclova dejaron por un momento las labores de vigilancia para convertirse en los protagonistas de una tarde llena de alegría en la colonia Óscar Flores Tapia, donde festejaron a decenas de niñas y niños con motivo del Día del Niño.

Bajo la dirección de Gabriel Santos, los uniformados arribaron al sector la tarde de este jueves cargados no de equipo táctico, sino de regalos, botargas, princesas y un ambiente festivo que rápidamente contagió a los pequeños, quienes no tardaron en rodearlos para convivir y participar en las actividades preparadas especialmente para ellos.

Payasos, personajes animados y elementos disfrazados de muñecos fueron parte del colorido evento, en el que los agentes repartieron dulces y juguetes, arrancando sonrisas sinceras en cada entrega. Por unas horas, las sirenas y reportes quedaron en pausa, dando paso a música, juegos y momentos que fortalecieron el vínculo entre la corporación y la ciudadanía.

Cientos de familias se dieron cita para ser parte del festejo, acompañando a los pequeños en una tarde distinta, donde la cercanía con los policías permitió romper barreras y generar confianza en un ambiente completamente familiar.

Los niños aprovecharon la ocasión para tomarse fotografías con los elementos, quienes accedieron con gusto, compartiendo risas y dejando ver el lado humano de quienes diariamente velan por la seguridad de la ciudad.

Más allá de los regalos, el evento dejó un mensaje claro: que la seguridad también se construye con cercanía, empatía y momentos que, como este, quedan grabados en la memoria de quienes apenas comienzan a escribir su historia.