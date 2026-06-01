Brianda Arista encabeza marcha pacífica en Sabinas por justicia

SABINAS, COAH.- Una marcha pacífica encabezada en esta ciudad por Brianda Arista, madre de una niña víctima de abuso sexual, reunió a decenas de familias que exigieron justicia y atención por parte de las autoridades educativas.

El recorrido inició durante la mañana del domingo sobre la avenida Madero y culminó en la plaza principal de la zona centro, donde los manifestantes alzaron la voz en defensa de los derechos de los menores.

La madre de la afectada convocó previamente a la sociedad en general para sumarse a esta acción, subrayando que la lucha no es únicamente por su hija, sino por todos los niños y niñas de la Región Carbonífera.

"Defender las garantías de la infancia es un derecho que nos corresponde a todos", expresó Arista, quien recibió el respaldo de vecinos, amistades y colectivos locales.

Durante la marcha, los participantes portaron pancartas con mensajes como "Cero Tolerancia a quienes Acosen a los Niños y Niñas" y "Con los Niños No", en un llamado directo a los maestros y autoridades escolares para que no guarden silencio ante situaciones de violencia o abuso.

La exigencia principal fue la implementación de protocolos claros y efectivos dentro de las instituciones educativas de los cuales tengan conocimiento también los padres de familia.

Al concluir la movilización, Brianda Arista agradeció el apoyo de la comunidad y destacó la importancia de la empatía en momentos difíciles como este.