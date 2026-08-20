Trabajadores de AHMSA revisan créditos laborales en Monclova

Alrededor de mil 200 trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) han acudido a revisar sus créditos laborales y su antigüedad, ante el vencimiento, este viernes, del plazo para presentar inconformidades.

Ervey Valenzuela de la Torre, comisionado del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA AC, informó que esa cifra representa casi la mitad de los cerca de 3 mil trabajadores. Explicó que los obreros han acudido al área de Reclutamiento de AHMSA para verificar si aparecen acreditados en las listas entregadas por el síndico, así como revisar su antigüedad y posibles dudas relacionadas con créditos de Infonavit.

Valenzuela señaló que continúa llegando personal a verificar sus datos, debido a que han detectado diferencias en los años de antigüedad registrados. Como ejemplo, mencionó el caso de un trabajador con 40 años de antigüedad al que le aparecen registrados 33, lo que representa una diferencia de siete años. También citó el caso de un trabajador con 36 años de antigüedad al que le aparecen 31 años registrados. Indicó que esperan que este último caso tenga una respuesta favorable este viernes.

El comisionado advirtió que las diferencias en la antigüedad pueden representar una afectación económica para los trabajadores, particularmente en sus créditos laborales. El plazo para que los trabajadores presenten alguna inconformidad concluye este viernes. Valenzuela llamó a quienes aún tengan dudas a acudir a verificar sus datos y hacer valer sus derechos.

Precisó que la revisión se realiza en el área de Reclutamiento de AHMSA, a un lado del Banco Afirme. Sin embargo, afirmó que, una vez concluido el plazo, para el Grupo de Defensa Laboral lo prioritario será esperar los tiempos de la subasta de la empresa. Valenzuela indicó que quienes no hayan acudido a revisar su información deberán esperar el desarrollo del proceso y confió en que la venta de la empresa no genere inconvenientes respecto a sus pagos y antigüedad.