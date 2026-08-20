Jornadas de limpieza en Monclova para planteles educativos

Al menos 15 planteles educativos de Monclova han solicitado apoyo para realizar jornadas de limpieza previo al arranque del ciclo escolar, informó Reginaldo Rodríguez, director de Servicios Primarios.

El funcionario señaló que las acciones comenzarán antes del inicio de clases y serán coordinadas con el sector educativo, con la participación de docentes, padres de familia y cuadrillas de la Dirección General de Servicios Primarios. "Hasta ahorita tenemos 15 solicitudes de escuelas; ya hicimos el acercamiento con ellos para poder organizar esta jornada", indicó.

Explicó que la limpieza deberá realizarse mediante un trabajo conjunto entre las comunidades escolares y el personal municipal, por lo que ya se trabaja en la organización de las actividades. Rodríguez señaló que el municipio busca empatar la agenda del Gobierno del Estado con la municipal para dar prioridad a los planteles que actualmente se encuentran en proceso de remodelación o ejecución de alguna obra. "Estamos viendo la agenda del Gobierno del Estado, la agenda municipal para poder empatarla y darle prioridad a todas aquellas escuelas que ahorita se encuentran en proceso de desarrollo de alguna remodelación, alguna obra", explicó.

Respecto a las condiciones que suelen encontrar durante las jornadas de limpieza, el funcionario indicó que el principal problema es el crecimiento de maleza, debido al periodo vacacional y a las lluvias registradas recientemente. "Ahora estuvieron en periodo vacacional, nos llovió en tres ocasiones fuertemente. Entonces eso hace que crezca desmedidamente la maleza", señaló.

Agregó que el mantenimiento de los planteles no puede realizarse de manera preventiva con la misma frecuencia que el de avenidas, parques y jardines, debido a que las labores en las escuelas están sujetas al calendario del ciclo escolar. "No es lo mismo, no es el mismo mantenimiento que le damos a las avenidas, a los parques, a los jardines, porque son por temporadas, por el ciclo escolar que llevamos a cabo las limpiezas", puntualizó.