Carlos Villarreal presenta el PIMUS para mejorar el transporte en Monclova

El Ayuntamiento de Monclova presentará en las próximas dos o tres semanas los resultados finales del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

El edil señaló que el proyecto se encuentra prácticamente en la etapa final de planeación y que los concesionarios ya conocen parte de las acciones que se contemplan para mejorar el servicio.

Explicó que las propuestas se definirán de manera específica para cada ruta, por lo que no se aplicará un esquema general al transporte público.

Villarreal Pérez señaló que el principal objetivo de la administración es generar mejores oportunidades para la ciudadanía mediante un sistema de movilidad con objetivos definidos a corto, mediano y largo plazo.

Detalló que el PIMUS contempla establecer una serie de compromisos tanto para las autoridades como para los concesionarios, además de posibles estímulos por parte de los gobiernos municipal y estatal para impulsar mejoras continuas en el servicio, los espacios y las unidades.

El alcalde destacó que existe buena voluntad entre las partes involucradas para avanzar en el proyecto.

Además del transporte público en rutas de camión, el PIMUS contempla acciones relacionadas con el servicio de taxis y la movilidad peatonal.

Entre las medidas previstas se encuentran los llamados "cruceros inteligentes", en los que se realizarán inversiones por parte de los gobiernos municipal y estatal.

Villarreal Pérez también señaló que las obras de interconexión entre colonias, particularmente las realizadas y anunciadas en los sectores Oriente, Sur y Norte, contribuirán a mejorar la movilidad interna y permitirán que las rutas tengan trayectos más eficientes.

Añadió que una mejor infraestructura urbana también permitirá que las unidades de transporte circulen de manera más eficiente y contribuirá al objetivo general de mejorar la movilidad en la ciudad.